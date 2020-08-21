***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2020 15:03
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870595
BIST
14:581.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.125
14:587,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0721
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
14:588,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1566
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
14:58446,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -10,56
|Açılış
|: 446,39
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
444,69
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GARFA
|12,32
|15.837.545
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.580.216
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.668.928
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.004.711
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.770.598
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.725.129
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,79
|3.824.835.054
|% 3,01
|
|TUPRS
|92,85
|2.959.644.091
|% 0,92
|
|GARAN
|7,29
|1.077.251.422
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|673.104.841
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,44
|644.557.223
|% 3,02
|
|PETKM
|4,79
|3.824.835.054
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,20
|450.324.970
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,04
|537.478.069
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,04
|351.953.684
|% 0,49
|
|GARAN
|7,29
|1.077.251.422
|% 2,10
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2174
|7,2254
|% -0,99
|
|Euro
|8,4837
|8,5020
|% -1,81
|
|Sterlin
|9,4503
|9,4977
|% -1,72
|
|Frank
|7,8853
|7,9328
|% -1,54
|
|Riyal
|1,9203
|1,9299
|% -1,03
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-27,75
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-9,71
|
|Cumhuriyet
|2.981
|3.035
|-44,00
|
|Tam
|2.955
|3.031
|-63,69
|
|Yarım
|1.428
|1.466
|-30,81
|
|Çeyrek
|716
|733
|-15,40
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|-0,52
|
Seans Raporu
14:58
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