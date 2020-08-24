***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2020 15:30
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870876
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
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1.118
En Düşük
1.106
18:057,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,4160
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|Önceki Kapanış
|: 7,4020
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7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,7350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6950
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8,7419
En Düşük
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18:05457,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 457,53
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|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3731
|7,3793
|% 0,59
|
|Euro
|8,7007
|8,7090
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,6140
|9,6622
|% 0,41
|
|Frank
|8,0655
|8,1141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-12,31
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,45
|