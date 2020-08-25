***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 13:53
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871040
BIST
16:411.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,63
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:417,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4008
En Düşük
7,3558
16:418,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0624
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:41457,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:41
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.994.921
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|RAYSG
|6,85
|12.733.704
|% -6,80
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,37
|1.475.058.630
|% 2,62
|
|PETKM
|4,15
|1.128.711.408
|% 0,24
|
|SASA
|16,10
|1.054.697.299
|% 8,05
|
|TUPRS
|83,55
|651.609.536
|% -0,89
|
|GARAN
|6,83
|628.367.766
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,06
|618.573.895
|% -3,74
|
|PETKM
|4,15
|1.128.711.408
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,91
|479.451.753
|% -1,04
|
|GSRAY
|2,99
|541.592.186
|% 2,40
|
|BJKAS
|3,09
|444.897.995
|% -2,83
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3968
|7,4008
|% 0,31
|
|Euro
|8,7540
|8,7603
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6939
|9,7425
|% 0,84
|
|Frank
|8,1096
|8,1585
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9661
|1,9760
|% 0,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-3,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-15,00
|
|Tam
|3.035
|3.112
|-16,81
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-8,13
|
|Çeyrek
|736
|753
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,77
|
Seans Raporu
16:41
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16:51XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 13, 221.00 milyon TL de
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16:51YUNSA
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 959 adet işlem
-
16:47YUNSA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 123 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 79 kaybederek (% -0.47 ) 1, 017
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ORMA, SERVE