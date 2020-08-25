***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 16:39
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hayrettin Çaycı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871072
BIST
16:281.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:287,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:288,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:28458,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 458,38
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:28
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.477.973
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,42
|1.457.427.064
|% 3,07
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|SASA
|16,15
|1.029.797.098
|% 8,39
|
|TUPRS
|83,80
|632.664.094
|% -0,59
|
|GARAN
|6,86
|590.793.441
|% -1,44
|
|YKBNK
|2,07
|579.302.742
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.919.610
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|532.109.148
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,13
|431.272.434
|% -1,57
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,3984
|% 0,28
|
|Euro
|8,7490
|8,7576
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7032
|9,7518
|% 0,94
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,23
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,18
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-14,28
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,91
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|46,47
|46,47
|0,83
|
Seans Raporu
16:28
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16:43YUNSA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 731, 460 adet işlem
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16:42MAALT
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 87.25 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 870 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 14 kaybederek (% -0.57 ) 1, 251
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16:41XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 12, 867.00 milyon TL de
-
16:40ULAS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 035, 401 adet işlem