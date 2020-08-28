***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.08.2020 14:18
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871566
BIST
17:011.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:017,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:018,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:01461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,85
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.591.880
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,85
|46.553.357
|% -7,11
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.802.998
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|GARAN
|6,93
|981.019.258
|% -0,86
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|678.085.252
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|320.280.995
|% -1,60
|
|AKENR
|1,97
|288.317.850
|% 1,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3378
|7,3427
|% -0,20
|
|Euro
|8,7119
|8,7231
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7241
|9,7729
|% 0,55
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|