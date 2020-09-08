***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2020 14:42
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873940
BIST
14:481.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.087
14:487,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
14:488,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
14:48459,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,74
|Açılış
|: 460,04
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,80
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DITAS
|36,30
|3.623.769
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.310.367
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.598.310
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|100.644.364
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.011.665
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,33
|747.760.339
|% 9,34
|
|TSPOR
|6,38
|584.237.494
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,96
|465.004.674
|% 8,20
|
|RTALB
|59,05
|394.987.290
|% -1,09
|
|EKGYO
|1,80
|371.444.111
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|371.444.111
|% -1,10
|
|GSRAY
|4,33
|747.760.339
|% 9,34
|
|BJKAS
|3,96
|465.004.674
|% 8,20
|
|KRDMD
|2,95
|319.122.549
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,92
|89.193.197
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4820
|7,4859
|% 0,42
|
|Euro
|8,8276
|8,8322
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7349
|9,7837
|% -0,48
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9897
|1,9996
|% 0,46
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-17,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-5,72
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,77
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|