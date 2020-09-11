***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2020 14:12
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maksut Urun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874630
BIST
15:291.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:297,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:298,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:29467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DNISI
|6,82
|2.425.294
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.558.125
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.462.856
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.161.935
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.627.526
|% -9,80
|
|HATEK
|12,22
|69.934.888
|% -9,14
|
|PETKM
|4,32
|1.444.322.590
|% 1,41
|
|THYAO
|10,93
|641.384.841
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,78
|475.429.508
|% 2,21
|
|TUPRS
|82,00
|473.727.091
|% 1,11
|
|RTALB
|59,10
|454.675.492
|% 3,59
|
|PETKM
|4,32
|1.444.322.590
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,54
|447.017.101
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,53
|431.127.215
|% 1,32
|
|IHLAS
|1,07
|252.737.928
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.472.512
|% 3,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4733
|% 0,33
|
|Euro
|8,8504
|8,8565
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6021
|% 0,44
|
|Frank
|8,1816
|8,2308
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% 0,30
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-19,13
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,25
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,81
|39,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:38MARKA
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 296, 689 adet işlem
-
15:37SELEC
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 012, 378 adet işlem
-
15:35BUCIM
Yüzde 6.36 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 871, 833 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 9, 716.00 milyon TL de
-
15:32KENT
Yüzde 8.99 oranında artışla 407.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 719 adet işlem