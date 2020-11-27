***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 13:40
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890282
BIST
13:301.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:307,8354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0363
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:309,3416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:30453,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,40
|Açılış
|: 453,65
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SAFKR
|13,87
|14.882.980
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.444.449
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.281.767
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,42
|1.737.222.503
|% 0,86
|
|KRDMD
|5,24
|1.166.502.734
|% 1,16
|
|PETKM
|4,24
|1.036.167.456
|% 2,66
|
|GUBRF
|52,20
|899.941.857
|% 1,26
|
|TUPRS
|95,15
|685.201.352
|% 1,55
|
|PETKM
|4,24
|1.036.167.456
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,10
|492.692.704
|% 0,96
|
|KRDMD
|5,24
|1.166.502.734
|% 1,16
|
|GARAN
|9,42
|1.737.222.503
|% 0,86
|
|TSKB
|2,57
|404.024.710
|% -3,75
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8273
|7,8354
|% -0,46
|
|Euro
|9,3341
|9,3416
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,3617
|10,4136
|% -1,12
|
|Frank
|8,5559
|8,6075
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% -1,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,11
|48,11
|0,32
|