***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2021 11:50
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918157
BIST
11:471.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:477,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5294
11:479,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0531
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9863
11:47419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:47
|TRILC
|19,48
|12.368.534
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.997.216
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|23.320.192
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.105.604
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.539.309
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.665.208
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.541.134
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|316.033.444
|% 1,04
|
|THYAO
|14,63
|301.796.529
|% 0,90
|
|ASELS
|17,46
|292.304.973
|% 2,05
|
|SASA
|45,40
|258.332.226
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,27
|195.829.805
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|148.139.156
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,89
|224.148.535
|% 6,54
|
|USAK
|2,65
|114.148.584
|% 0,38
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5365
|% -0,40
|
|Euro
|8,9937
|9,0015
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4971
|10,5497
|% -0,11
|
|Frank
|8,0942
|8,1430
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0072
|2,0173
|% -0,21
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|4,92
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,67
|