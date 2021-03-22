***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 11:48
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919660
BIST
13:111.401
En Yüksek
|Değişim
|: -8,38%
|| -128,20
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.529
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1.492
En Düşük
1.380
13:117,8486
En Yüksek
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|: 8,81%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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8,4786
En Düşük
7,5001
13:119,3699
En Yüksek
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|: 9,08%
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|Açılış
|: 437,61
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|Önceki Kapanış
|: 404,83
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475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TRILC
|31,32
|104.904.723
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,20
|11.180.808
|% 9,00
|
|ARSAN
|10,70
|59.160.843
|% 5,63
|
|BJKAS
|6,22
|302.206.862
|% 5,60
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.271.771
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|5.591.140
|% -10,00
|
|VKFYO
|8,10
|10.123.202
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.749.608
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|7.801.362
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.098.323.336
|% -9,93
|
|FROTO
|213,10
|644.591.026
|% -6,70
|
|THYAO
|12,59
|565.526.747
|% -8,70
|
|SISE
|7,05
|479.789.228
|% -8,44
|
|PETKM
|5,45
|415.432.131
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.098.323.336
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,93
|242.625.667
|% -8,10
|
|YKBNK
|2,40
|204.566.111
|% -9,43
|
|PETKM
|5,45
|415.432.131
|% -9,92
|
|SISE
|7,05
|479.789.228
|% -8,44
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8418
|7,8486
|% 8,81
|
|Euro
|9,3447
|9,3699
|% 9,08
|
|Sterlin
|10,8528
|10,9072
|% 8,82
|
|Frank
|8,4477
|8,4986
|% 9,26
|
|Riyal
|2,0884
|2,0989
|% 8,93
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-11,81
|
|Altın Gr.
|438
|438
|32,75
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.855
|2.929
|96,68
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|46,77
|
|Çeyrek
|692
|708
|23,39
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,20
|