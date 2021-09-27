***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2021 10:29
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965293
BIST
10:531.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:538,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8453
10:5310,3635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0700
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3484
10:53500,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 500,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ORCAY
|17,32
|17.673.949
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|4.878.957
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|12.781.141
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.051.922
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.142.390
|% 9,87
|
|TKURU
|199,80
|2.232.110
|% -4,90
|
|KTSKR
|51,20
|6.611.717
|% -4,74
|
|PENTA
|171,40
|5.337.601
|% -4,51
|
|BJKAS
|5,92
|43.740.752
|% -3,74
|
|KIMMR
|3,87
|87.328.425
|% -3,73
|
|THYAO
|13,53
|344.190.294
|% -0,66
|
|GARAN
|8,87
|293.761.771
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,30
|143.692.829
|% 1,35
|
|SISE
|8,24
|138.927.070
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,34
|134.360.935
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|134.360.935
|% 0,86
|
|GARAN
|8,87
|293.761.771
|% 0,57
|
|THYAO
|13,53
|344.190.294
|% -0,66
|
|KIMMR
|3,87
|87.328.425
|% -3,73
|
|SKBNK
|0,98
|20.765.572
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8510
|8,8551
|% -0,12
|
|Euro
|10,3553
|10,3635
|% -0,67
|
|Sterlin
|12,0944
|12,1551
|% 0,06
|
|Frank
|9,5173
|9,5746
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3568
|2,3686
|% 0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|3,70
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|0,86
|