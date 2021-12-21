***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2021 09:24
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984914
BIST
13:551.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:5511,1157
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -1,0742
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,0635
13:5512,6438
En Yüksek
|Değişim
|: -8,64%
|| -1,1963
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,5689
13:55654,12
En Yüksek
|Değişim
|: -7,58%
|| -53,68
|Açılış
|: 655,06
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
653,42
BIST En Aktif Hisseler13:55
|PENTA
|359,70
|28.808.838
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.597.314
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.123.470
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.781.004
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.194.365.914
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.550.771.193
|% -1,81
|
|EREGL
|25,68
|1.288.101.214
|% 0,94
|
|KRDMD
|9,09
|1.035.114.909
|% -2,26
|
|TUPRS
|146,20
|966.036.537
|% -2,34
|
|YKBNK
|3,54
|670.422.505
|% 1,72
|
|ODAS
|1,40
|156.247.678
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,16
|156.343.236
|% 1,41
|
|VAKBN
|3,85
|221.553.412
|% 1,05
|
|HALKB
|4,73
|272.959.750
|% 2,16
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0746
|11,1157
|% -8,81
|
|Euro
|12,5815
|12,6438
|% -8,64
|
|Sterlin
|15,0730
|15,1486
|% -7,27
|
|Frank
|12,2028
|12,2763
|% -7,69
|
|Riyal
|2,9909
|3,0059
|% -7,68
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-41,15
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.427
|4.544
|-393,79
|
|Yarım
|2.140
|2.198
|-190,49
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-95,25
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,05
|