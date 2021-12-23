***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2021 14:17
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985676
BIST
15:351.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
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1.849
En Düşük
1.726
15:3511,2149
En Yüksek
|Değişim
|: -8,00%
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|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
15:3512,7265
En Yüksek
|Değişim
|: -8,05%
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|Açılış
|: 12,8500
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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En Yüksek
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|Açılış
|: 656,36
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
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710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PENTA
|359,70
|32.009.448
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.410
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.285.361
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.315.865
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|14.970.655
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.378.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,87
|3.002.582.445
|% -0,08
|
|SISE
|12,80
|2.326.795.972
|% -3,61
|
|EREGL
|25,30
|1.852.797.160
|% -0,55
|
|THYAO
|18,89
|1.378.401.138
|% 0,05
|
|TUPRS
|145,00
|1.355.475.294
|% -3,14
|
|YKBNK
|3,58
|1.257.265.993
|% 2,87
|
|GARAN
|11,87
|3.002.582.445
|% -0,08
|
|SISE
|12,80
|2.326.795.972
|% -3,61
|
|DOHOL
|2,73
|438.600.916
|% -1,80
|
|ODAS
|1,38
|205.163.936
|% 0,73
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1757
|11,2149
|% -8,00
|
|Euro
|12,6495
|12,7265
|% -8,05
|
|Sterlin
|15,1001
|15,1758
|% -7,10
|
|Frank
|12,2024
|12,2759
|% -7,69
|
|Riyal
|2,9963
|3,0113
|% -7,51
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,08
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,66
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.318
|4.464
|-474,47
|
|Yarım
|2.087
|2.159
|-229,51
|
|Çeyrek
|1.047
|1.080
|-114,76
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|-0,69
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,16
|