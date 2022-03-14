***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2022 12:19
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14.03.2022
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010244
BIST
13:352.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 32,69
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:3514,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:3516,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0766
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:35931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,56
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MEPET
|2,54
|22.472.379
|% 9,96
|
|SELVA
|18,72
|22.890.905
|% 8,90
|
|BIZIM
|14,75
|24.306.886
|% 8,06
|
|BOBET
|4,38
|24.689.570
|% 6,83
|
|TMSN
|16,18
|39.431.359
|% 6,52
|
|KRVGD
|9,87
|150.213.948
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.423.303
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,50
|279.731
|% -5,66
|
|ULUSE
|60,00
|1.570.881
|% -5,51
|
|CASA
|97,10
|107.350
|% -5,27
|
|KRVGD
|9,87
|150.213.948
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.423.303
|% -9,95
|
|GZNMI
|21,34
|125.559.485
|% 4,20
|
|KONKA
|10,14
|73.901.113
|% 5,52
|
|ULUUN
|9,00
|61.798.871
|% -1,10
|
|MOBTL
|1,84
|57.258.292
|% 6,36
|
|HUNER
|2,61
|47.807.397
|% 0,38
|
|FORMT
|1,02
|18.457.295
|% -4,67
|
|KRVGD
|9,87
|150.213.948
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.423.303
|% -9,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7546
|14,7642
|% -0,01
|
|Euro
|16,1813
|16,2145
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1876
|19,2839
|% -0,01
|
|Frank
|15,7228
|15,8175
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% -0,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-19,38
|
|Altın Gr.
|930
|931
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|-3,00
|
|Tam
|6.136
|6.291
|-38,21
|
|Yarım
|2.966
|3.043
|-18,49
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-9,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,27
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,29
|
Seans Raporu
13:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866