***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2022 11:56
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010520
BIST
14:252.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,80
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
14:2514,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1677
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
14:2516,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1096
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
14:25913,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -14,25
|Açılış
|: 913,67
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
913,05
BIST En Aktif Hisseler14:23
|PKENT
|397,20
|31.694.813
|% 10,00
|
|AYEN
|9,92
|60.310.808
|% 9,25
|
|TSPOR
|5,65
|453.249.566
|% 8,45
|
|GZNMI
|24,28
|99.241.312
|% 7,82
|
|RAYSG
|12,68
|2.981.276
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|298.538.554
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.212.719
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,50
|3.210.788
|% -4,99
|
|FROTO
|276,40
|1.627.096.615
|% 3,06
|
|KRDMD
|14,83
|1.447.844.400
|% 0,34
|
|THYAO
|26,50
|1.201.686.522
|% -0,45
|
|GARAN
|11,91
|1.167.651.753
|% 0,42
|
|EREGL
|34,62
|1.064.761.243
|% 0,64
|
|KARSN
|4,12
|768.482.511
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,82
|552.682.394
|% 1,87
|
|DOHOL
|3,35
|459.730.575
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|173.085.449
|% 1,30
|
|GARAN
|11,91
|1.167.651.753
|% 0,42
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6217
|14,6341
|% -0,99
|
|Euro
|16,0668
|16,1073
|% -0,50
|
|Sterlin
|19,2404
|19,3369
|% 0,35
|
|Frank
|15,6852
|15,7796
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9293
|3,9490
|% -0,04
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-25,29
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-13,03
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-100,00
|
|Tam
|6.026
|6.178
|-89,93
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-43,50
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-21,75
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,22
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,84
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866