***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2022 12:27
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010803
BIST
14:592.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:5914,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:5916,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1271
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:59909,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,53
|Açılış
|: 909,60
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:57
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.981.819
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.922.797
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.348.521
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,42
|31.391.291
|% 8,00
|
|ORCAY
|23,10
|29.639.026
|% -9,98
|
|PENTA
|313,20
|46.646.875
|% -6,45
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|27,02
|55.235.579
|% -3,22
|
|THYAO
|27,88
|2.747.058.558
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,56
|1.249.821.498
|% 0,90
|
|FROTO
|283,00
|855.388.155
|% 3,59
|
|EREGL
|34,52
|722.094.893
|% 0,88
|
|AKBNK
|7,27
|624.827.314
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|394.816.480
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,84
|494.310.023
|% 0,52
|
|THYAO
|27,88
|2.747.058.558
|% 0,80
|
|AKBNK
|7,27
|624.827.314
|% 1,39
|
|KRDMD
|14,56
|1.249.821.498
|% 0,90
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7098
|14,7169
|% 0,12
|
|Euro
|16,1879
|16,2177
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% 0,39
|
|Frank
|15,5638
|15,6576
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% -0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,36
|
|Altın Gr.
|909
|910
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.016
|6.107
|46,00
|
|Tam
|5.991
|6.143
|42,59
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|20,60
|
|Çeyrek
|1.452
|1.486
|10,30
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866