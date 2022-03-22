***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2022 12:50
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011931
BIST
14:492.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,58
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
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2.174
En Düşük
2.146
14:4914,8239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,8424
En Düşük
14,7886
14:4916,3266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0121
|Açılış
|: 16,2900
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,3666
En Düşük
16,2486
14:49918,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,62
|Açılış
|: 918,33
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|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ENSRI
|15,40
|1.501.469
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.122.812
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.853.892
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,16
|36.889.171
|% 9,56
|
|ALKA
|26,24
|19.376.527
|% 8,88
|
|PKENT
|286,80
|119.285.597
|% -9,98
|
|AYEN
|11,90
|85.046.034
|% -9,92
|
|SANEL
|7,15
|6.547.382
|% -5,80
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,40
|2.800.944.308
|% 4,93
|
|THYAO
|28,38
|2.672.511.963
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,22
|1.986.711.923
|% 1,06
|
|GARAN
|11,91
|1.087.462.655
|% 0,68
|
|SISE
|14,25
|744.025.415
|% 1,06
|
|ODAS
|1,66
|253.642.121
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,22
|1.986.711.923
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,66
|364.377.269
|% 1,95
|
|THYAO
|28,38
|2.672.511.963
|% 1,65
|
|GARAN
|11,91
|1.087.462.655
|% 0,68
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8239
|% -0,02
|
|Euro
|16,3080
|16,3266
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,5215
|19,6194
|% 0,27
|
|Frank
|15,8023
|15,8975
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9381
|3,9578
|% -0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,43
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-21,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-21,23
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-10,27
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,23
|