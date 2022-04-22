***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2022 11:05
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022864
BIST
11:192.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,14
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:1914,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7403
En Düşük
14,6956
11:1915,9163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0332
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9023
11:19924,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,73
|Açılış
|: 924,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DAGHL
|25,64
|5.503.563
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.372.683
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,88
|6.549.760
|% 8,47
|
|TIRE
|13,52
|50.076.432
|% 6,96
|
|BMSCH
|8,54
|64.077.779
|% 6,35
|
|OLMK
|8,29
|23.317.996
|% -8,30
|
|MANAS
|24,86
|15.317.420
|% -6,33
|
|TDGYO
|8,09
|13.781.676
|% -4,71
|
|MSGYO
|4,22
|8.713.078
|% -3,43
|
|IDEAS
|22,70
|3.309.926
|% -3,40
|
|THYAO
|39,92
|1.394.552.176
|% -0,65
|
|ASELS
|28,64
|1.309.639.731
|% 0,42
|
|SISE
|18,71
|1.213.840.444
|% 2,35
|
|EKGYO
|3,07
|688.670.771
|% -0,97
|
|PETKM
|10,91
|651.713.585
|% 1,87
|
|EKGYO
|3,07
|688.670.771
|% -0,97
|
|ODAS
|2,58
|339.078.368
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|217.833.286
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,79
|355.349.109
|% 0,84
|
|YKBNK
|5,33
|367.907.231
|% -0,37
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7320
|14,7380
|% 0,24
|
|Euro
|15,9154
|15,9238
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9591
|19,0542
|% -0,73
|
|Frank
|15,3627
|15,4553
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9165
|3,9361
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-3,62
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:30OLMK
Yüzde -8.30 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819, 238 adet işlem
-
11:29TDGYO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 414 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, KCHOL
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, SAHOL
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 46 kaybederek (% -0.06 ) 2, 306