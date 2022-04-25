***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.04.2022 16:28
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023501
BIST
17:482.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,59
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
17:4814,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
17:4815,8332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0884
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
17:48900,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -15,51
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DAGI
|3,96
|121.435.290
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.609.557
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|28.392.478
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.094.067
|% -10,00
|
|SANEL
|5,30
|2.692.302
|% -6,19
|
|DESA
|11,04
|7.807.739
|% -6,12
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MEPET
|3,19
|3.370.325
|% -5,62
|
|THYAO
|39,62
|4.727.458.483
|% -0,30
|
|GARAN
|14,97
|3.482.726.405
|% 5,50
|
|SISE
|17,84
|2.189.429.329
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,40
|1.956.663.291
|% 2,84
|
|YKBNK
|5,16
|1.761.905.987
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,75
|1.275.092.726
|% -2,04
|
|YKBNK
|5,16
|1.761.905.987
|% 1,18
|
|ODAS
|2,48
|856.552.758
|% -2,75
|
|TSKB
|2,01
|629.186.771
|% 2,55
|
|GARAN
|14,97
|3.482.726.405
|% 5,50
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7720
|14,7773
|% 0,23
|
|Euro
|15,8201
|15,8332
|% -0,56
|
|Sterlin
|18,7630
|18,8571
|% -0,57
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9272
|3,9469
|% 0,20
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-35,04
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,43
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,53
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem