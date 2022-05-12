***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2022 12:09
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029673
BIST
13:302.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,56
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.366
13:3015,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0995
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,4157
En Düşük
15,2578
13:3016,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0434
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
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16,2522
En Düşük
16,0655
13:30915,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,18
|Açılış
|: 915,81
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|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:28
|GLBMD
|7,15
|18.683.704
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.518.132
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.960.316
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|61.882.953
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,11
|267.090.596
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|612.710
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.612.285
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|802.314
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,92
|2.521.420.268
|% -3,03
|
|SISE
|19,39
|1.908.123.367
|% -2,86
|
|KRDMD
|15,84
|1.415.406.990
|% -4,98
|
|ASELS
|22,76
|1.125.407.184
|% -4,61
|
|TUPRS
|251,00
|1.124.255.591
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,68
|643.019.978
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|732.451.431
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|359.954.900
|% -2,74
|
|SISE
|19,39
|1.908.123.367
|% -2,86
|
|ODAS
|2,31
|216.395.659
|% -5,71
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3899
|15,4017
|% 0,65
|
|Euro
|16,1331
|16,1746
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7414
|18,8354
|% 0,28
|
|Frank
|15,3999
|15,4927
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0919
|4,1125
|% 0,60
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.111
|6.266
|-26,17
|
|Yarım
|2.953
|3.031
|-12,66
|
|Çeyrek
|1.481
|1.516
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,46
|