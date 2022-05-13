***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 15:20
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030144
BIST
16:502.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,06
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:5015,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:5016,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:50896,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 896,87
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KNFRT
|6,60
|24.264.526
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.787.425
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.655.830
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.161.820
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.886.463
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.803.189
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.555.360
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.775.886
|% -9,95
|
|THYAO
|42,14
|2.877.860.937
|% 0,67
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|SISE
|19,76
|1.763.708.299
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,59
|1.122.154.220
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,30
|1.029.425.887
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,82
|1.010.338.569
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,68
|401.676.157
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|784.311.922
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|469.145.664
|% -0,66
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4648
|15,4717
|% 0,57
|
|Euro
|16,0612
|16,0828
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8593
|% 0,48
|
|Frank
|15,3527
|15,4451
|% 0,68
|
|Riyal
|4,1112
|4,1318
|% 0,72
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-10,07
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-41,00
|
|Tam
|6.043
|6.199
|-40,74
|
|Yarım
|2.921
|2.999
|-19,71
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-9,85
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,04
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,99
|