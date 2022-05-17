***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 08:55
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030734
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
0
En Düşük
0
18:0515,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0889
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6416
En Düşük
15,5343
18:0516,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1539
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3999
En Düşük
16,2212
18:05917,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,81
|Açılış
|: 917,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
920,07
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GMTAS
|3,07
|5.632.533
|% 3,76
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,07
|48.760.151
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,07
|48.760.151
|% 0,00
|
|SAMAT
|8,17
|14.344.478
|% 0,00
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% 0,00
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6246
|15,6300
|% 0,57
|
|Euro
|16,3671
|16,3941
|% 0,95
|
|Sterlin
|19,2319
|19,3284
|% 0,78
|
|Frank
|15,5345
|15,6281
|% 0,60
|
|Riyal
|4,1493
|4,1701
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,16
|
|Altın Gr.
|919
|919
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında