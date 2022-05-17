***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 16:36
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030887
BIST
16:262.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,06
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.380
16:2615,7619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2208
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:2616,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4130
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:26926,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 15,02
|Açılış
|: 926,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ORCAY
|19,91
|217.219.992
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.285.442
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.496.101
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.741.016
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.110.731
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.055.753
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|81.481.296
|% -6,26
|
|THYAO
|42,86
|2.867.285.211
|% 0,33
|
|SISE
|19,97
|2.135.428.920
|% 3,47
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.334.449
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.150.110.540
|% 0,13
|
|SAHOL
|19,43
|1.119.678.871
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,65
|779.414.172
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|998.190.304
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|178.443.563
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.334.449
|% -1,00
|
|SISE
|19,97
|2.135.428.920
|% 3,47
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7486
|15,7619
|% 1,42
|
|Euro
|16,6162
|16,6532
|% 2,54
|
|Sterlin
|19,6058
|19,7041
|% 2,74
|
|Frank
|15,8127
|15,9080
|% 2,40
|
|Riyal
|4,1914
|4,2124
|% 1,52
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,50
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,62
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|122,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,01
|
Seans Raporu
16:26
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16:41BLCYT
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Yüzde 4.46 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 627, 511 adet işlem
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16:38MEPET
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 074 adet işlem