***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 14:46
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032702
BIST
14:492.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,34
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:4916,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:4917,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1412
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:49972,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 972,65
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MPARK
|33,24
|27.511.647
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.724.727
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|165.275.681
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|OYYAT
|77,60
|97.455.774
|% 8,53
|
|KZBGY
|75,15
|44.510.705
|% -9,95
|
|MEPET
|3,68
|36.783.200
|% -9,58
|
|IMASM
|42,98
|8.233.403
|% -7,17
|
|NUGYO
|5,27
|95.462.507
|% -5,05
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,82
|3.592.168.720
|% 2,72
|
|SISE
|20,90
|1.741.238.873
|% -0,67
|
|ARCLK
|78,50
|1.252.271.087
|% 5,51
|
|SAHOL
|20,26
|853.789.764
|% 0,70
|
|HEKTS
|29,56
|851.911.729
|% 1,65
|
|SKBNK
|1,32
|242.663.384
|% 4,76
|
|HALKB
|5,58
|766.195.154
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,61
|346.303.581
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,69
|370.711.358
|% 1,10
|
|SISE
|20,90
|1.741.238.873
|% -0,67
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3996
|16,4147
|% 0,31
|
|Euro
|17,5817
|17,6069
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,5852
|20,6884
|% 0,34
|
|Frank
|16,9984
|17,1008
|% 0,37
|
|Riyal
|4,3578
|4,3796
|% 0,22
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,16
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.454
|6.552
|-17,00
|
|Tam
|6.430
|6.592
|-12,60
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-6,10
|
|Çeyrek
|1.559
|1.594
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,56
|