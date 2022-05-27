***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 12:33
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032905
BIST
13:152.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,05
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
13:1516,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0503
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4000
En Düşük
16,3130
13:1517,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
13:15980,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,59
|Açılış
|: 980,19
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler13:13
|RODRG
|17,60
|3.646.278
|% 10,00
|
|LIDFA
|9,99
|7.151.776
|% 9,66
|
|AKSA
|53,85
|193.545.594
|% 8,96
|
|HATEK
|20,80
|32.869.809
|% 7,22
|
|QUAGR
|27,10
|57.492.714
|% 7,11
|
|IHAAS
|23,28
|538.722
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,84
|201.171.021
|% -6,58
|
|KAPLM
|60,00
|3.260.340
|% -4,15
|
|MEPET
|3,54
|18.100.579
|% -3,54
|
|SKBNK
|1,29
|88.889.017
|% -3,01
|
|THYAO
|44,46
|1.601.155.571
|% 0,00
|
|KARSN
|6,70
|1.514.457.335
|% 4,69
|
|KRDMD
|14,86
|1.068.646.065
|% 1,43
|
|EREGL
|33,34
|1.061.525.722
|% 2,84
|
|SISE
|20,58
|849.517.424
|% -1,53
|
|KARSN
|6,70
|1.514.457.335
|% 4,69
|
|DOHOL
|3,82
|377.422.104
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,61
|233.363.692
|% 0,00
|
|HALKB
|5,65
|462.981.604
|% 2,17
|
|KRDMD
|14,86
|1.068.646.065
|% 1,43
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3902
|16,3952
|% 0,28
|
|Euro
|17,5583
|17,5715
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,6000
|20,7033
|% 0,26
|
|Frank
|17,0141
|17,1166
|% 0,22
|
|Riyal
|4,3575
|4,3793
|% 0,30
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,81
|
|Altın Gr.
|979
|980
|7,03
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.606
|47,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,91
|