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***SARKY* *KLSYN* *ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

12.06.2023 09:13
***SARKY* *KLSYN* *ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***SARKY******KLSYN******ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISSEN, KLSYN, SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ISSEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,06 TL Teorik Fiyat: 16,39 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KLSYN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0333342 TL Teorik Fiyat: 4,217 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SARKY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 32,35 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157900


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 77,40 53.927.358 % 9,94  
YAPRK 53,95 9.163.420 % 9,92  
BURVA 64,75 25.351.807 % 9,47  
OSMEN 116,80 13.895.385 % 8,75  
AVHOL 46,50 5.003.721 % 8,14  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 23,6418 23,6468 % 1,13  
Euro 25,4226 25,4628 % 1,23  
Sterlin 29,6646 29,8134 % 1,18  
Frank 26,0831 26,2402 % 1,11  
Riyal 6,2871 6,3186 % 1,15  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 -1,81  
Altın Gr. 1.491 1.491 16,74  
Cumhuriyet 9.883 10.031 50,00  
Tam 9.830 10.081 -15,45  
Yarım 4.856 4.927 58,00  
Çeyrek 2.420 2.463 32,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 -0,17  
Gümüş Gr. 18,37 18,38 0,12  
B. Petrol 74,00 74,00 -0,79  
Seans Raporu 10:11
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