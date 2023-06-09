***SARKY* *KLSYN* *ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SARKY******KLSYN******ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISSEN, KLSYN, SARKY12.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaISBIR SENTETIK DOKUMA ISSEN 0,06 0,054KOLEKSIYON MOBILYA KLSYN 0,0333342 0,0300007SARKUYSAN SARKY 0,25 0,225Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157725BIST