***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.08.2020 09:16
***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin 18.08.2020 tarihinde başlayan % 50 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 20.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870252
BIST
10:361.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:367,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:368,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:36458,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,56
|Açılış
|: 458,08
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.809.225
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.024.896
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|MRGYO
|1,93
|2.100.036
|% -8,96
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|QNBFB
|73,65
|5.126.129
|% -6,48
|
|PETKM
|4,50
|957.179.381
|% 6,38
|
|TUPRS
|89,10
|859.350.803
|% 3,66
|
|RTALB
|60,00
|219.110.111
|% 3,09
|
|ZOREN
|2,85
|199.848.269
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,03
|178.936.623
|% 3,41
|
|PETKM
|4,50
|957.179.381
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,85
|199.848.269
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,03
|143.567.032
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,03
|178.936.623
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,65
|57.919.136
|% 1,85
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3181
|7,3207
|% 0,44
|
|Euro
|8,6738
|8,6818
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5468
|9,5947
|% 0,22
|
|Frank
|7,9871
|8,0352
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9449
|1,9547
|% 0,31
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|18,13
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,34
|