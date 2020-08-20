***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SARKY]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin 18.08.2020 tarihinde başlayan % 50 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 20.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870252BIST