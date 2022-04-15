***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 18:32
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021245
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0142
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0162
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05927,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,63
|Açılış
|: 927,74
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6148
|14,6241
|% 0,14
|
|Euro
|15,7934
|15,8561
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0447
|19,1403
|% -0,03
|
|Frank
|15,4421
|15,5351
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8873
|3,9068
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,36
|
|Altın Gr.
|927
|928
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|