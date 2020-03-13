***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.03.2020 tarihli 1597/20.07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından bağımsız üyelerin etkinliğinin artırılması ve önümüzdeki yıl olası grup değişimine uyum sağlanması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının artırılması ile ilgili olarak Esas sözleşmemizin " Yönetim Kurulu" Başlıklı 8. Maddesinin tadil metninin Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 13.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Söz konusu tadil metni ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828912BIST