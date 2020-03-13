***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.03.2020 18:08
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.03.2020 tarihli 1597/20.07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından bağımsız üyelerin etkinliğinin artırılması ve önümüzdeki yıl olası grup değişimine uyum sağlanması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının artırılması ile ilgili olarak Esas sözleşmemizin " Yönetim Kurulu" Başlıklı 8. Maddesinin tadil metninin Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 13.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Söz konusu tadil metni ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828912
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
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6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0584
|Açılış
|: 6,9920
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|Önceki Kapanış
|: 7,0020
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7,0917
En Düşük
6,9783
18:05318,10
En Yüksek
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|: -0,71%
|| -2,26
|Açılış
|: 318,10
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|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8699
|7,9093
|% -0,52
|
|Frank
|6,6152
|6,6551
|% -0,72
|
|Riyal
|1,6775
|1,6859
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-19,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|0,27
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Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS