***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "YÖNETİM KURULU" BAŞLIKLI 8.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 19.03.2020 TARİH VE 29833736- 110.03.03-E.3383 SAYILI YAZISI İLE UYGUN BULUNMUŞTUR. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN TADİL METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831295BIST