***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.03.2020 10:11
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "YÖNETİM KURULU" BAŞLIKLI 8.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 19.03.2020 TARİH VE 29833736- 110.03.03-E.3383 SAYILI YAZISI İLE UYGUN BULUNMUŞTUR. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN TADİL METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831295
BIST
10:2883.357
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|: 315,83
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317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|14.825.651
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|46.159
|% 9,95
|
|ECILC
|3,65
|50.000.742
|% 9,94
|
|RTALB
|4,81
|11.008.632
|% 9,82
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|31.529
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISYAT
|2,18
|2.143.367
|% -9,81
|
|GARAN
|7,02
|92.261.358
|% -5,90
|
|ASELS
|20,40
|53.521.493
|% -4,67
|
|ECILC
|3,65
|50.000.742
|% 9,94
|
|THYAO
|7,56
|44.120.329
|% -5,26
|
|DEVA
|9,31
|31.108.310
|% 9,53
|
|YKBNK
|1,79
|27.597.415
|% -4,79
|
|ECILC
|3,65
|50.000.742
|% 9,94
|
|IHLGM
|0,70
|9.827.074
|% -6,67
|
|GARAN
|7,02
|92.261.358
|% -5,90
|
|EKGYO
|1,09
|14.073.035
|% -1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6718
|7,7103
|% 0,86
|
|Frank
|6,6652
|6,7053
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7469
|1,7557
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-11,27
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,23
|26,23
|-0,75
|