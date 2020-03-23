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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.03.2020 10:11
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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "YÖNETİM KURULU" BAŞLIKLI 8.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 19.03.2020 TARİH VE 29833736- 110.03.03-E.3383 SAYILI YAZISI İLE UYGUN BULUNMUŞTUR. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN TADİL METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831295


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Riyal 1,7469 1,7557 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.487 1.488 -11,27  
Altın Gr. 315 315 -1,02  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,49 12,52 -0,11  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,23 26,23 -0,75  
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