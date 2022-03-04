***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 Tarih ve E-29833736- 110.03.03-18138 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007438BIST