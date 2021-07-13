***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.07.2021 17:32
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır. İş bu bildirim www.kap.org.tr adresinde bulunan esas sözleşmemizin güncelenmesi için yapılmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/04/2021 16/04/2021 10311
8 08/07/2020 17/07/2020 10120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950839
BIST
17:271.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:278,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0325
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
17:2710,1889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0638
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:27501,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 501,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:27
|YAPRK
|33,92
|27.604.819
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|104.398.939
|% 9,97
|
|BANVT
|64,50
|2.958.139
|% 9,41
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|47.252.607
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.226.633
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|5.251.392
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.210.329
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|157.086.437
|% -9,73
|
|SASA
|28,14
|1.080.623.181
|% 6,35
|
|GARAN
|8,44
|1.009.992.236
|% -2,31
|
|THYAO
|13,08
|511.779.561
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,09
|425.901.228
|% -1,25
|
|EREGL
|17,89
|368.922.887
|% -1,65
|
|PEKGY
|1,02
|157.086.437
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|300.511.222
|% -0,88
|
|GARAN
|8,44
|1.009.992.236
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,26
|367.151.433
|% -0,57
|
|TSKB
|1,21
|75.114.161
|% -1,63
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6010
|8,6027
|% -0,38
|
|Euro
|10,1834
|10,1889
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8688
|11,9283
|% -0,72
|
|Frank
|9,3476
|9,4039
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2872
|2,2986
|% -0,36
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|6,67
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|22,19
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|10,73
|
|Çeyrek
|801
|820
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,25
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, FROTO, TAVHL
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, DOHOL, KOZAL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 68 kaybederek (% -0.56 ) 1, 194
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FADE, EKIZ, AVHOL, PEKGY, EUKYO
-
17:39
EDIP, SAMAT, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında