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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

13.07.2021 17:32



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır. İş bu bildirim www.kap.org.tr adresinde bulunan esas sözleşmemizin güncelenmesi için yapılmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/04/2021 16/04/2021 10311
8 08/07/2020 17/07/2020 10120



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950839


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