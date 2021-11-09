***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 18:22
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976402
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0534
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0565
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,17
|Açılış
|: 570,79
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|NATEN
|36,14
|82.130.182
|% 5,06
|
|EGEPO
|5,75
|80.482.682
|% 4,93
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|KSTUR
|223,10
|435.532
|% 4,50
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|KTSKR
|29,52
|208.965.421
|% -6,40
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|PGSUS
|96,10
|455.074.713
|% 3,17
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|VERTU
|25,80
|218.510.855
|% 0,47
|
|KTSKR
|29,52
|208.965.421
|% -6,40
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|TRILC
|9,19
|171.417.193
|% -0,65
|
|AKSGY
|1,81
|30.159.731
|% -4,74
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7278
|9,7310
|% 0,55
|
|Euro
|11,2700
|11,2789
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,1334
|13,1993
|% 0,32
|
|Frank
|10,6054
|10,6692
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5855
|2,5985
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,05
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem