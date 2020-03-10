***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 5.780.611.154 5.645.635.715Satışların Maliyeti5,28 -5.523.766.292 -5.381.801.749TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)256.844.862 263.833.966BRÜT KAR (ZARAR)256.844.862 263.833.966Genel Yönetim Giderleri29,30 -55.570.931 -55.574.012Pazarlama Giderleri29,30 -26.299.470 -22.868.646Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -3.245.701 -2.161.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 229.057.084 446.160.170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -188.704.784 -382.767.216ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)212.081.060 246.622.370Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 5.525.483 1.152.105Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -312.057 -106.970Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 7.214.081 15.818.752FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)224.508.567 263.486.257Finansman Gelirleri33 111.993.190 189.145.631Finansman Giderleri33 -221.148.258 -331.607.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.353.499 121.024.860Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -26.416.253 -29.807.827Dönem Vergi (Gideri) Geliri-24.132.161 -35.125.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.284.092 5.317.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.937.246 91.217.033DÖNEM KARI (ZARARI)88.937.246 91.217.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar102.802 118.299Ana Ortaklık Payları88.834.444 91.098.734Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00444000 0,00455000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.625.511 43.999.028Dönem Karı (Zararı)88.937.246 91.217.033Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)88.937.246 91.217.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler140.671.012 161.269.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 24.818.089 28.136.600Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 14.922.577 20.938.882Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 14.922.577 20.668.918Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 269.964Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 16.006.369 8.883.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 14.832.502 8.079.045Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 1.173.867 804.645Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 60.808.403 61.866.627Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -14.585.674 -7.873.219Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 75.394.077 69.739.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.417.210 24.756.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -10.267.632 2.916.573Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.794.424 -933.371Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.473.208 3.849.944Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -2.450.257 -15.818.752Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 26.416.253 29.807.827Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -218.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.492.639 -164.869.239Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-441.183 -71.024Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -166.838.223 -154.033.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -61.392.701 27.855.327Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -121.621.025 -82.989.987Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 15.493.852 29.252.171Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 176.897.654 8.818.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -89.536 586.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 4.055.433 1.833.371Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 17.443.090 3.879.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.115.619 87.617.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.853.656Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.490.108 -41.764.600YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.761.341 -61.443.445İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları27 -7.777.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 11.032.568 1.029.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -42.783.333 -54.695.886Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.811.550 18.230.996Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.098.477.627 1.799.026.160Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.986.085.470 -1.681.071.424Ödenen Temettüler27 -56.395.304 -37.857.113Ödenen Faiz33 -75.394.077 -61.866.627Alınan Faiz14.585.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.052.620 786.579Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-11.530.002 11.227.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.522.618 12.014.224DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 64.095.808 52.081.584DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.618.426 64.095.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 87.708.466 64.545.928Ticari Alacaklar10 859.178.009 707.262.363İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 1.691.193 1.364.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 857.486.816 705.897.613Diğer Alacaklar11 70.768.411 35.445.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 70.768.411 35.445.289Türev Araçlar14 4.105.362 148.585Stoklar13 589.867.375 468.246.350Peşin Ödenmiş Giderler26 30.146.337 43.137.224Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 895.568 4.292.471Diğer Dönen Varlıklar26 27.227.641 1.199.496ARA TOPLAM1.669.897.169 1.324.277.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.669.897.169 1.324.277.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 536.765 95.582Diğer Alacaklar11 88.508 47.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar88.508 47.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 51.568.805 49.118.548Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 97.865.000 93.060.000Maddi Duran Varlıklar18 322.899.319 305.673.713Kullanım Hakkı Varlıkları18 819.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.664.980 8.769.351Peşin Ödenmiş Giderler26 381.742 2.884.707Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.353.112 8.082.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR492.177.976 467.731.182TOPLAM VARLIKLAR2.162.075.145 1.792.008.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 655.535.049 706.299.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 209.029.681 143.461.823Ticari Borçlar10 301.208.148 124.310.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 301.208.148 124.310.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.529.408 4.220.629Diğer Borçlar11 10.730.081 6.674.648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.730.081 6.674.648Türev Araçlar14 1.516.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 33.741.952 16.298.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.741.952 16.298.862Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.601.812 778.334Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 19.667.727 12.268.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.326.551 10.025.334Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.341.176 2.243.250Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 352.669ARA TOPLAM1.238.043.858 1.016.181.900TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.238.043.858 1.016.181.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 281.635.196 184.046.520Uzun Vadeli Karşılıklar24 54.062.164 39.320.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar54.062.164 39.320.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.368.485 1.391.816TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER337.065.845 224.758.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.575.109.703 1.240.940.240ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 586.422.093 550.557.406Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.278.422 15.340.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.439.335 51.022.125Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler88.622.550 88.862.693Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları138.226.791 103.213.140Net Dönem Karı veya Zararı88.834.444 91.098.734Kontrol Gücü Olmayan Paylar543.349 511.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR586.965.442 551.068.648TOPLAM KAYNAKLAR2.162.075.145 1.792.008.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-431.116 -431.116 -431.116Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-431.116 -431.116 -431.116Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728Transferler27 58.019.682 29.869.240 -87.888.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 91.098.734 136.220.716 117.317 136.338.033Dönem Karı (Zararı)91.098.734 91.098.734 118.299 91.217.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 45.121.982 -982 45.121.000Kar Payları-37.723.495 -37.723.495 -133.618 -37.857.114Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648Transferler27 -240.143 91.338.877 -91.098.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.198.009 136.268 10.417.210 88.834.444 92.189.913 102.185 92.292.098Dönem Karı (Zararı)88.834.444 88.834.444 102.802 88.937.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.198.009 136.268 10.417.210 3.355.469 -617 3.354.852Kar Payları-56.314.603 -56.314.603 -80.701 -56.395.304Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-10.623 -10.623 10.623Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 88.937.246 91.217.033DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.062.787 20.583.812Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.445.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -8.975.725 -2.003.435Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 136.268 -1.612.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 1.776.670 -2.245.010Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.776.670 -2.245.010Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.417.638 24.537.188Yabancı Para Çevrim Farkları27 10.417.638 24.537.188DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.354.851 45.121.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.292.097 136.338.033Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar102.802 117.317Ana Ortaklık Payları92.189.295 136.220.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826639BIST