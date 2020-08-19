***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 2.679.652.075 2.958.604.196 1.149.817.231 1.478.542.707Satışların Maliyeti5,28 -2.553.898.257 -2.801.579.400 -1.087.447.771 -1.395.814.079TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.753.818 157.024.796 62.369.460 82.728.628BRÜT KAR (ZARAR)125.753.818 157.024.796 62.369.460 82.728.628Genel Yönetim Giderleri29,30 -26.392.936 -29.849.638 -13.171.539 -16.319.327Pazarlama Giderleri29,30 -16.900.249 -15.912.830 -7.970.615 -8.853.963Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.822.097 -1.497.011 -980.795 -770.075Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 250.733.470 134.326.093 96.130.406 93.659.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -189.500.425 -90.985.098 -71.341.481 -79.251.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.871.581 153.106.312 65.035.436 71.192.743Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 238.433 564.405 94.300 -97.495Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -112.704 -75.930Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -4.214.457 5.042.728 -3.190.934 1.938.133FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.782.853 158.713.445 61.862.872 73.033.381Finansman Gelirleri112.905.533 40.219.926 61.490.009 23.206.242Finansman Giderleri-200.649.993 -113.579.749 -99.942.800 -56.141.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.038.393 85.353.622 23.410.081 40.098.097Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -11.901.316 -12.182.441 -3.890.796 -6.475.045Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.489.739 -20.576.050 -4.329.916 -11.159.565Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-411.577 8.393.609 439.120 4.684.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052DÖNEM KARI (ZARARI)38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46.119 43.202 25.634 24.602Ana Ortaklık Payları38.090.958 73.127.979 19.493.651 33.598.450Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00127000 0,00370000 0,00065000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.367.755 123.557.278Dönem Karı (Zararı)38.137.077 73.171.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.137.077 73.171.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.839.298 103.995.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 14.940.855 13.020.057Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 -957.131 11.336.629Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -957.131 5.553.692Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 5.994.101Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -211.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 5.462.040 1.286.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 5.462.040 2.513.365Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.227.355Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 29.122.157 34.707.173Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -4.669.642 -13.086.830Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 33.791.799 47.794.003Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-45.822.451 33.553.957Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -933.834 -1.439.810Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -933.834 -1.439.810Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 5.176.995 -91.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 11.901.316 12.182.441Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -50.649 -559.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler87.326.609 -44.588.040Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-75.080 -114.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 67.321.151 -175.775.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -63.853.742 -47.014.637Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 52.556.934 -45.746.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 980.761 30.918.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.126.064 182.850.194Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 17.559.476 567.936Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 19.099.718 1.572.405Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 386.363 6.986.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-522.908 1.166.595Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.302.984 132.578.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -7.301.474 -1.867.669Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.633.755 -7.153.433YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.886.073 -17.422.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.207.528 4.441.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -4.093.601 -21.864.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.364.733 -89.508.134Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.030.526.560 1.060.995.388Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -960.071.203 -1.019.140.228Ödenen Temettüler27 -21.968.467 -56.240.136Ödenen Faiz33 -29.122.157 -75.123.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.846.415 16.626.289Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.245.853 5.153.502NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.092.268 21.779.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.618.426 64.545.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 245.710.694 86.325.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 245.824.403 87.708.466Ticari Alacaklar10 792.813.989 859.178.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 1.224.701 1.691.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 791.589.288 857.486.816Diğer Alacaklar11 134.618.336 70.768.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 134.618.336 70.768.411Türev Araçlar14 5.039.196 4.105.362Stoklar13 537.310.441 589.867.375Peşin Ödenmiş Giderler26 29.154.461 30.146.337Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 895.568Diğer Dönen Varlıklar26 6.185.607 27.227.641ARA TOPLAM1.750.946.433 1.669.897.169TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.750.946.433 1.669.897.169DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 611.845 536.765Diğer Alacaklar11 92.325 88.508İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar92.325 88.508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 46.391.810 51.568.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 97.865.000 97.865.000Maddi Duran Varlıklar18 338.209.075 322.899.319Kullanım Hakkı Varlıkları18 583.530 819.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.181.387 9.664.980Peşin Ödenmiş Giderler26 392.857 381.742Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.582.190 8.353.112TOPLAM DURAN VARLIKLAR499.910.019 492.177.976TOPLAM VARLIKLAR2.250.856.452 2.162.075.145KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 497.712.463 655.535.049Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 83.249.293 209.029.681Ticari Borçlar10 295.082.084 301.208.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 295.082.084 301.208.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 23.088.884 5.529.408Diğer Borçlar11 29.829.799 10.730.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.958.132İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.871.667 10.730.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 34.128.315 33.741.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.128.315 33.741.952Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.973.805 2.601.812Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 17.068.811 19.667.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.594.897 16.326.551Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.473.914 3.341.176Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 161.780ARA TOPLAM985.295.234 1.238.043.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER985.295.234 1.238.043.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 589.871.076 281.635.196Uzun Vadeli Karşılıklar24 59.524.204 54.062.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar59.524.204 54.062.164Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.358.601 1.368.485TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER650.753.881 337.065.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.636.049.115 1.575.109.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 614.220.863 586.422.093Ödenmiş Sermaye300.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.708.602 8.278.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.685.188 61.439.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.091.880 88.622.550Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.623.684 138.226.791Net Dönem Karı veya Zararı38.090.958 88.834.444Kontrol Gücü Olmayan Paylar586.474 543.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR614.807.337 586.965.442TOPLAM KAYNAKLAR2.250.856.452 2.162.075.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Transferler27 62.049.824 29.048.909 -91.098.733Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)301.008 -51.413 5.961.376 73.127.979 79.338.950 46.802 79.385.752Dönem Karı (Zararı)73.127.979 73.127.979 43.202 73.171.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)301.008 -51.413 5.961.376 6.210.971 3.600 6.214.571Kar Payları-56.159.435 -56.159.435 -80.701 -56.240.136Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.293.304 -1.917.622 56.983.501 150.912.517 76.102.614 73.127.979 573.736.920 477.343 574.214.263Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.442.093 543.349 586.965.442Transferler27 100.000.000 5.469.330 -16.634.886 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-607.282 -962.538 13.245.853 38.090.958 49.766.991 43.125 49.810.116Dönem Karı (Zararı)38.090.958 38.090.958 46.119 38.137.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-607.282 -962.538 13.245.853 11.676.033 -2.994 11.673.039Kar Payları-21.968.221 -21.968.221 -21.968.221Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.399.603 -2.692.479 74.685.188 94.091.880 99.623.684 38.090.958 614.220.863 586.474 614.807.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.573.495 252.864 -1.625.452 -318.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -758.473 397.219 -1.761.680 -380.810Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -962.538 -51.413 -214.931 -349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 147.516 -92.942 351.159 62.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri147.516 -92.942 351.159 62.720Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.246.534 5.961.707 4.914.731 2.710.941Yabancı Para Çevrim Farkları27 13.246.534 5.961.707 4.914.731 2.710.941DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.673.039 6.214.571 3.289.279 2.392.502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.810.116 79.385.752 22.808.564 36.015.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.125 46.802 24.637 25.790Ana Ortaklık Payları49.766.991 79.338.950 22.783.927 35.989.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870073BIST