***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 6.742.787.513 5.780.611.154Satışların Maliyeti5,28 -6.280.899.112 -5.523.766.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)461.888.401 256.844.862BRÜT KAR (ZARAR)461.888.401 256.844.862Genel Yönetim Giderleri29,30 -56.128.582 -55.570.931Pazarlama Giderleri29,30 -41.031.389 -26.299.470Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -4.237.278 -3.245.701Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 518.484.711 229.057.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -402.677.500 -188.704.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)476.298.363 212.081.060Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 7.512.150 5.525.483Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -315.312 -312.057Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 6.988.747 7.214.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)490.483.948 224.508.567Finansman Gelirleri33 88.469.161 111.993.190Finansman Giderleri33 -269.265.732 -221.148.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)309.687.377 115.353.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -61.574.690 -26.416.253Dönem Vergi (Gideri) Geliri-60.509.002 -24.132.161Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.065.688 -2.284.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)248.112.687 88.937.246DÖNEM KARI (ZARARI)248.112.687 88.937.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar137.283 102.802Ana Ortaklık Payları247.975.404 88.834.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00827000 0,00444000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.980.336 71.625.511Dönem Karı (Zararı)248.112.687 88.937.246Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)248.112.687 88.937.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler115.197.613 140.671.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 27.563.612 24.818.089Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 16.985.078 14.922.577Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 16.985.078 14.922.577Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 11.638.312 16.006.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 4.286.653 14.832.502Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 7.351.659 1.173.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 65.179.684 60.808.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -7.757.100 -14.585.674Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 72.936.784 75.394.077Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-43.520.453 10.417.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -17.234.563 -10.267.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.208.000 -4.794.424Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -10.026.563 -5.473.208Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -6.988.747 -2.450.257Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 61.574.690 26.416.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-465.927.396 -136.492.639Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-220.961 -441.183Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -427.430.767 -166.838.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.668.820 -61.392.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -279.084.965 -121.621.025Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.630.485 15.493.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 212.969.115 176.897.654Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 7.811.281 -89.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 19.837.996 4.055.433Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -847.430 17.443.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-102.617.096 93.115.619Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.363.240 -21.490.108YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.776.445 -31.761.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 2.989.611 11.032.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -16.766.056 -42.783.333Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI237.912.879 -4.811.550Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.806.820.361 2.098.477.627Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.482.086.548 -1.986.085.470Ödenen Temettüler27 -21.641.250 -56.395.304Ödenen Faiz33 -72.936.784 -75.394.077Alınan Faiz7.757.100 14.585.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.156.098 35.052.620Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.076.620 -11.530.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.232.718 23.522.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.618.426 64.095.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 194.851.144 87.618.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 194.982.885 87.708.466Ticari Alacaklar10 1.269.623.698 859.178.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 2.997.739 1.691.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.266.625.959 857.486.816Diğer Alacaklar11 81.806.071 70.768.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 81.806.071 70.768.411Türev Araçlar14 14.131.925 4.105.362Stoklar13 868.952.340 589.867.375Peşin Ödenmiş Giderler26 31.754.108 30.146.337Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 194.575 895.568Diğer Dönen Varlıklar26 14.129.101 27.227.641ARA TOPLAM2.475.574.703 1.669.897.169TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.475.574.703 1.669.897.169DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 757.726 536.765Diğer Alacaklar11 181.561 88.508İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 181.561 88.508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 58.557.552 51.568.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 105.073.000 97.865.000Maddi Duran Varlıklar18 355.296.786 322.899.319Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.763.014 819.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.243.550 9.664.980Peşin Ödenmiş Giderler26 404.456 381.742Ertelenmiş Vergi Varlığı35 5.789.155 8.353.112TOPLAM DURAN VARLIKLAR535.066.800 492.177.976TOPLAM VARLIKLAR3.010.641.503 2.162.075.145KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 756.043.827 655.535.049Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 303.670.123 209.029.681Ticari Borçlar10 514.177.263 301.208.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 514.177.263 301.208.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 13.340.689 5.529.408Diğer Borçlar11 30.568.077 10.730.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 30.568.077 10.730.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 32.894.522 33.741.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.894.522 33.741.952Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 24.747.574 2.601.812Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 24.244.423 19.667.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.551.589 16.326.551Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.692.834 3.341.176ARA TOPLAM1.699.686.498 1.238.043.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.699.686.498 1.238.043.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 411.219.789 281.635.196Uzun Vadeli Karşılıklar24 59.943.241 54.062.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar59.943.241 54.062.164Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.333.923 1.368.485TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.496.953 337.065.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.172.183.451 1.575.109.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 837.777.297 586.422.093Ödenmiş Sermaye300.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.222.852 8.278.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)85.515.955 61.439.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.309.591 88.622.550Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.732.944 138.226.791Net Dönem Karı veya Zararı247.975.404 88.834.444Kontrol Gücü Olmayan Paylar680.755 543.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR838.458.052 586.965.442TOPLAM KAYNAKLAR3.010.641.503 2.162.075.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648Transferler27 -240.143 91.338.877 -91.098.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.198.009 136.268 10.417.210 88.834.444 92.189.913 102.185 92.292.098Dönem Karı (Zararı)88.834.444 88.834.444 102.802 88.937.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.198.009 136.268 10.417.210 3.355.469 -617 3.354.852Kar Payları-56.314.603 -56.314.603 -80.701 -56.395.304Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-10.623 -10.623 10.623Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Transferler27 100.000.000 5.687.041 -16.852.597 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)944.430 24.076.620 247.975.404 272.996.454 137.406 273.133.860Dönem Karı (Zararı)247.975.404 247.975.404 137.283 248.112.687Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)944.430 24.076.620 25.021.050 123 25.021.173Kar Payları-21.641.250 -21.641.250 -21.641.250Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 248.112.687 88.937.246DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar942.535 -7.062.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 1.186.547 -8.975.725Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 136.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -244.012 1.776.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-244.012 1.776.670Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.078.638 10.417.639Yabancı Para Çevrim Farkları27 24.078.638 10.417.639DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.021.173 3.354.852TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)273.133.860 92.292.098Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar137.406 102.185Ana Ortaklık Payları272.996.454 92.189.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917615BIST