***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 21:16
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,28 6.742.787.513 5.780.611.154
Satışların Maliyeti
5,28 -6.280.899.112 -5.523.766.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
461.888.401 256.844.862
BRÜT KAR (ZARAR)
461.888.401 256.844.862
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -56.128.582 -55.570.931
Pazarlama Giderleri
29,30 -41.031.389 -26.299.470
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -4.237.278 -3.245.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 518.484.711 229.057.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -402.677.500 -188.704.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
476.298.363 212.081.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.512.150 5.525.483
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -315.312 -312.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 6.988.747 7.214.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.483.948 224.508.567
Finansman Gelirleri
33 88.469.161 111.993.190
Finansman Giderleri
33 -269.265.732 -221.148.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
309.687.377 115.353.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -61.574.690 -26.416.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-60.509.002 -24.132.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.065.688 -2.284.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
248.112.687 88.937.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
248.112.687 88.937.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
137.283 102.802
Ana Ortaklık Payları
247.975.404 88.834.444
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,00827000 0,00444000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.980.336 71.625.511
Dönem Karı (Zararı)
248.112.687 88.937.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
248.112.687 88.937.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.197.613 140.671.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 27.563.612 24.818.089
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 16.985.078 14.922.577
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.985.078 14.922.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 11.638.312 16.006.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 4.286.653 14.832.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.351.659 1.173.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 65.179.684 60.808.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -7.757.100 -14.585.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 72.936.784 75.394.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-43.520.453 10.417.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -17.234.563 -10.267.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.208.000 -4.794.424
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.026.563 -5.473.208
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.988.747 -2.450.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 61.574.690 26.416.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-465.927.396 -136.492.639
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-220.961 -441.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -427.430.767 -166.838.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.668.820 -61.392.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -279.084.965 -121.621.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.630.485 15.493.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 212.969.115 176.897.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 7.811.281 -89.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 19.837.996 4.055.433
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -847.430 17.443.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-102.617.096 93.115.619
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.363.240 -21.490.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.776.445 -31.761.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 2.989.611 11.032.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -16.766.056 -42.783.333
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.912.879 -4.811.550
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.806.820.361 2.098.477.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.482.086.548 -1.986.085.470
Ödenen Temettüler
27 -21.641.250 -56.395.304
Ödenen Faiz
33 -72.936.784 -75.394.077
Alınan Faiz
7.757.100 14.585.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.156.098 35.052.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.076.620 -11.530.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.232.718 23.522.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.618.426 64.095.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 194.851.144 87.618.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 194.982.885 87.708.466
Ticari Alacaklar
10 1.269.623.698 859.178.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.997.739 1.691.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.266.625.959 857.486.816
Diğer Alacaklar
11 81.806.071 70.768.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 81.806.071 70.768.411
Türev Araçlar
14 14.131.925 4.105.362
Stoklar
13 868.952.340 589.867.375
Peşin Ödenmiş Giderler
26 31.754.108 30.146.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 194.575 895.568
Diğer Dönen Varlıklar
26 14.129.101 27.227.641
ARA TOPLAM
2.475.574.703 1.669.897.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.475.574.703 1.669.897.169
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 757.726 536.765
Diğer Alacaklar
11 181.561 88.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 181.561 88.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 58.557.552 51.568.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 105.073.000 97.865.000
Maddi Duran Varlıklar
18 355.296.786 322.899.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.763.014 819.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.243.550 9.664.980
Peşin Ödenmiş Giderler
26 404.456 381.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.789.155 8.353.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
535.066.800 492.177.976
TOPLAM VARLIKLAR
3.010.641.503 2.162.075.145
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 756.043.827 655.535.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 303.670.123 209.029.681
Ticari Borçlar
10 514.177.263 301.208.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 514.177.263 301.208.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.340.689 5.529.408
Diğer Borçlar
11 30.568.077 10.730.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 30.568.077 10.730.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 32.894.522 33.741.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.894.522 33.741.952
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 24.747.574 2.601.812
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 24.244.423 19.667.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.551.589 16.326.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.692.834 3.341.176
ARA TOPLAM
1.699.686.498 1.238.043.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.699.686.498 1.238.043.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 411.219.789 281.635.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 59.943.241 54.062.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.943.241 54.062.164
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.333.923 1.368.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.496.953 337.065.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.172.183.451 1.575.109.703
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 837.777.297 586.422.093
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.222.852 8.278.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.515.955 61.439.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.309.591 88.622.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.732.944 138.226.791
Net Dönem Karı veya Zararı
247.975.404 88.834.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
680.755 543.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
838.458.052 586.965.442
TOPLAM KAYNAKLAR
3.010.641.503 2.162.075.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648
Transferler
27 -240.143 91.338.877 -91.098.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.198.009 136.268 10.417.210 88.834.444 92.189.913 102.185 92.292.098
Dönem Karı (Zararı)
88.834.444 88.834.444 102.802 88.937.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.198.009 136.268 10.417.210 3.355.469 -617 3.354.852
Kar Payları
-56.314.603 -56.314.603 -80.701 -56.395.304
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.623 -10.623 10.623
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 100.000.000 5.687.041 -16.852.597 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
944.430 24.076.620 247.975.404 272.996.454 137.406 273.133.860
Dönem Karı (Zararı)
247.975.404 247.975.404 137.283 248.112.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
944.430 24.076.620 25.021.050 123 25.021.173
Kar Payları
-21.641.250 -21.641.250 -21.641.250
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 248.112.687 88.937.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
942.535 -7.062.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.186.547 -8.975.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 136.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -244.012 1.776.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-244.012 1.776.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.078.638 10.417.639
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 24.078.638 10.417.639
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.021.173 3.354.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.133.860 92.292.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
137.406 102.185
Ana Ortaklık Payları
272.996.454 92.189.913
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917615
BIST