***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 2.684.241.280 1.529.834.844Satışların Maliyeti5,28 -2.538.109.429 -1.466.450.486TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.131.851 63.384.358BRÜT KAR (ZARAR)146.131.851 63.384.358Genel Yönetim Giderleri29,30 -15.024.389 -13.221.397Pazarlama Giderleri29,30 -13.226.476 -8.929.634Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -979.222 -841.302Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 338.120.254 154.603.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -244.219.646 -118.158.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)210.802.372 76.836.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.348.620 144.133Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -86.403 -36.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 2.555.712 -1.023.523FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)214.620.301 75.919.981Finansman Gelirleri33 26.771.380 51.415.524Finansman Giderleri33 -111.555.187 -100.707.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.836.494 26.628.312Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -21.922.661 -8.010.520Dönem Vergi (Gideri) Geliri-25.199.202 -7.159.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.276.541 -850.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.913.833 18.617.792DÖNEM KARI (ZARARI)107.913.833 18.617.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.422 20.485Ana Ortaklık Payları107.832.411 18.597.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00359000 0,00093000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.616.430 36.438.132Dönem Karı (Zararı)107.913.833 18.617.792Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.913.833 18.617.792Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.683.317 -26.212.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 9.447.127 8.677.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 6.669.865 874.055Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.669.865 874.055Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 -1.240.646 993.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 -1.041.149 993.892Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -199.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 16.146.312 19.539.452Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -3.569.303 -1.238.695Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 19.715.615 20.778.147Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-22.422.569 -77.030.882Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -2.359.206 10.952.199Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.359.206 10.952.199Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -2.480.227 1.771.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 21.922.661 8.010.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-378.733.970 58.976.607Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)22.524 36.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -388.066.822 -25.215.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -24.376.148 -25.222.492Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -17.824.878 78.771.616Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -105.845.535 -4.865.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 164.905.352 34.613.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 5.324.680 2.407.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 -20.318.863 -480.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 7.715.049 -1.088.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-269.329 19.630Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-245.136.820 51.381.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -558.526 -8.480.127Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.921.084 -6.463.571YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.904.966 -16.304.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 263.287 1.094.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -21.168.253 -17.398.801FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.796.668 48.627.853Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 406.646.183 606.602.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -143.703.203 -538.434.795Ödenen Faiz33 -19.715.615 -19.539.452Alınan Faiz3.569.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.724.728 68.761.455Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.981.834 8.331.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.742.894 77.092.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 194.851.144 87.618.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 170.108.250 164.711.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 170.313.164 194.982.885Ticari Alacaklar10 1.651.020.655 1.269.623.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 4.788.674 2.997.739İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.646.231.981 1.266.625.959Diğer Alacaklar11 86.633.051 81.806.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 86.633.051 81.806.071Türev Araçlar14 16.491.131 14.131.925Stoklar13 886.777.218 868.952.340Peşin Ödenmiş Giderler26 137.593.610 31.754.108Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 337.978 194.575Diğer Dönen Varlıklar26 33.526.852 14.129.101ARA TOPLAM2.982.693.659 2.475.574.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.982.693.659 2.475.574.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 735.202 757.726Diğer Alacaklar11 189.575 181.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 189.575 181.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 61.037.779 58.557.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 105.073.000 105.073.000Maddi Duran Varlıklar389.774.923 355.296.786Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.641.951 1.763.014Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.734.123 7.243.550Peşin Ödenmiş Giderler26 410.489 404.456Ertelenmiş Vergi Varlığı35 9.751.857 5.789.155TOPLAM DURAN VARLIKLAR575.348.899 535.066.800TOPLAM VARLIKLAR3.558.042.558 3.010.641.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 890.470.046 756.043.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 508.480.255 303.670.123Ticari Borçlar10 679.082.615 514.177.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 679.082.615 514.177.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 18.665.369 13.340.689Diğer Borçlar11 10.249.214 30.568.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.249.214 30.568.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 40.609.571 32.894.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.609.571 32.894.522Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 25.025.692 24.747.574Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 20.705.476 24.244.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.212.139 13.551.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.493.337 10.692.834ARA TOPLAM2.193.288.238 1.699.686.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.193.288.238 1.699.686.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 334.926.418 411.219.789Uzun Vadeli Karşılıklar24 62.161.477 59.943.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar62.161.477 59.943.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.324.556 1.333.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER398.412.451 472.496.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.591.700.689 2.172.183.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 965.580.109 837.777.297Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.211.419 9.222.852Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.497.789 85.515.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler94.309.591 94.309.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları347.708.348 99.732.944Net Dönem Karı veya Zararı107.832.411 247.975.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar761.760 680.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR966.341.869 838.458.052TOPLAM KAYNAKLAR3.558.042.558 3.010.641.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Transferler88.834.444 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307 26.983.064 18.488 27.001.552Dönem Karı (Zararı)18.597.307 18.597.307 20.485 18.617.792Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)802.061 -747.607 8.331.303 8.385.757 -1.997 8.383.760Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.990.260 -2.477.548 69.770.638 88.622.550 227.061.235 18.597.307 613.405.157 561.837 613.966.994Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Transferler247.975.404 -247.975.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.052 -75.485 19.981.834 107.832.411 127.802.812 81.005 127.883.817Dönem Karı (Zararı)107.832.411 107.832.411 81.422 107.913.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.052 -75.485 19.981.834 19.970.401 -417 19.969.984Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.783.839 -1.805.426 105.497.789 94.309.591 347.708.348 107.832.411 965.580.109 761.760 966.341.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 107.913.833 18.617.792DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.607 51.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 85.864 1.003.207Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -75.485 -747.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -22.986 -203.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-22.986 -203.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.982.591 8.331.803Yabancı Para Çevrim Farkları19.982.591 8.331.803DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.969.984 8.383.760TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)127.883.817 27.001.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.005 18.488Ana Ortaklık Payları127.802.812 26.983.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937997BIST