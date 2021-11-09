***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









31.754.108Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 442.939 194.575Diğer Dönen Varlıklar26 892.310 14.129.101ARA TOPLAM3.499.167.496 2.475.574.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.499.167.496 2.475.574.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 789.390 757.726Diğer Alacaklar11 673.388 181.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 673.388 181.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 63.218.396 58.557.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 105.073.000 105.073.000Maddi Duran Varlıklar18 410.103.549 355.296.786Kullanım Hakkı Varlıkları18 963.042 1.763.014Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.773.527 7.243.550Peşin Ödenmiş Giderler26 420.568 404.456Ertelenmiş Vergi Varlığı35 10.519.257 5.789.155TOPLAM DURAN VARLIKLAR597.534.117 535.066.800TOPLAM VARLIKLAR4.096.701.613 3.010.641.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 767.482.784 756.043.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 582.364.198 303.670.123Ticari Borçlar10 886.558.271 514.177.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 886.558.271 514.177.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 16.804.852 13.340.689Diğer Borçlar11 21.205.619 30.568.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.205.619 30.568.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 52.937.378 32.894.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)52.937.378 32.894.522Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.936.044 24.747.574Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 24.692.806 24.244.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.279.019 13.551.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.413.787 10.692.834ARA TOPLAM2.364.981.952 1.699.686.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.364.981.952 1.699.686.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 542.986.957 411.219.789Uzun Vadeli Karşılıklar24 68.401.350 59.943.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar68.401.350 59.943.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.323.450 1.333.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER612.711.757 472.496.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.977.693.709 2.172.183.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.118.170.629 837.777.297Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.519.223 9.222.852Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)118.162.007 85.515.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler112.525.168 94.309.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları245.146.700 99.732.944Net Dönem Karı veya Zararı333.796.980 247.975.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar837.275 680.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.119.007.904 838.458.052TOPLAM KAYNAKLAR4.096.701.613 3.010.641.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.442.093 543.349 586.965.442Transferler27 100.000.000 5.687.041 -16.852.597 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.021.726 -869.777 30.958.727 144.039.004 176.149.680 82.557 176.232.237Dönem Karı (Zararı)144.039.004 144.039.004 86.147 144.125.151Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.021.726 -869.777 30.958.727 32.110.676 -3.590 32.107.086Kar Payları-24.145.331 -24.145.331 -24.145.331Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -11.770.595 -2.599.718 92.398.062 94.309.591 97.228.863 144.039.004 738.426.442 625.906 739.052.348Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Transferler27 18.215.577 229.759.827 -247.975.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.677.501 -26.128 32.646.052 333.796.980 364.739.403 156.520 364.895.923Dönem Karı (Zararı)333.796.980 333.796.980 154.121 333.951.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.677.501 -26.128 -32.646.052 30.942.423 2.399 30.944.822Kar Payları-84.346.071 -84.346.071 -84.346.071Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.525.392 -1.756.069 118.162.007 112.525.168 245.146.700 333.796.980 1.118.170.629 837.275 1.119.007.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)333.951.101 144.125.151 61.162.244 105.988.074DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.702.510 1.146.869 1.216.560 2.720.364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -2.087.577 2.531.568 1.461.095 3.290.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -26.128 -869.776 45.163 92.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 411.195 -514.923 -289.698 -662.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri411.195 -514.923 -289.698 -662.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar32.647.332 30.960.217 3.256.334 17.713.683Yabancı Para Çevrim Farkları27 32.647.332 30.960.217 3.256.334 17.713.683DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.944.822 32.107.086 4.472.894 20.434.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)364.895.923 176.232.237 65.635.138 126.422.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar156.520 82.557 109.431 39.432Ana Ortaklık Payları364.739.403 176.149.680 65.525.707 126.382.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976399BIST