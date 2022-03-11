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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.03.2022 19:44
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.03.2022
Genel Kurul Tarihi 15.04.2022
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek rara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki yönetim kurulu üye sayımızın değişikliği hakkındaki ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 15.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 MADDE 8_tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 15.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Call_to_Meeting_rev.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Information_Document_rev.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 article 8_amendment.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Olağan genel kurul toplantı gündemi 9. madde de görüşülecek. Esas sözleşme tadil metni ayrıca ek olarak eklenmiştir.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009806


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