***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.04.2022 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.03.2022Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DARICAAdres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek rara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki yönetim kurulu üye sayımızın değişikliği hakkındaki ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 15.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 MADDE 8_tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 15.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Call_to_Meeting_rev.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Information_Document_rev.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 GeneralAssemblyMeeting_dated_15.04.2022_Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 article 8_amendment.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞISarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıSarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15.04.2022 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2022 tarih ve E-80122446-431.03-00073408784 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mart 2022 tarih ve 10540 sayılı, Gazete Gebze Gazetesi'nin 17 Mart 2022 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 18 Mart 2022 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 300.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 30.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 56.660.606,18 TL'ye tekabül eden 5.666.060.618 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 161.246.548,42 TL'e tekabül eden 16.124.654.842 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 12.338,71 TL'ye tekabül eden 1.233.871 adet pay olmak üzere nihai toplam 230.245.868,60 TL nominal bedelli 23.024.586.860 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanmasıhususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunungörüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2021 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2021 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Nurtekin KEÇECİ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.2021 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 12 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 532.490.081,- TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 30 (0,30 TL) ve net %27,00 (0,2700 TL ) nakit kâr payı dağıtılmasına, %33,33333 pay biçiminde kar payı verilmesine ve nakit kar payı dağıtım tarihinin 22.04.2022 olarak belirlenmesine, pay biçiminde dağıtılacak kar payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2021 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan,üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesindeki Yönetim Kurulu üye sayımızın 14'e çıkarılması için Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarih ve 1651/22.06 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18138 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072803720 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesinin ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek:2) Esas Sözleşmemizin 8.maddesinin değişikliği toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.10. Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2022 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000,-TL (Birmilyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 1.000.000, - TL (Birmilyon TL) üst sınır teklifi 1.231.715.400 elektronik ortamda red oyuna karşılık 21.792.871.460 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2022 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 2.246.300 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 23.022.340.560 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-18513 sayılı uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2022 tarih ve 1648/22.03 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Ayhan Zeytinoğlu, Sn.Mehmet Bahtiyar, Sn.Virma Sökmen, Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk,Sn.İlfeta Aksoy'un bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Yeni aday olan Sn. İlfeta Aksoy ve Sn. Mehmet Ali Yıldırımtürk kendilerini tanıttı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylarSn.Ayhan Zeytinoğlu (T.C 51*******66) : 23.024.480.960Sn.Mehmet Bahtiyar (T.C 35*******58) : 23.024.480.960Sn.Virma Sökmen (T.C 45*******10) : 23.024.480.960Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk (T.C 25*******92) : 23.024.480.960Sn.İlfeta Aksoy (T.C 16*******90) : 23.024.480.960Adet kabul oyu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 14. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Semih Yardım tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2022 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 21.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 15.400,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 15.400,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000,-TL/ay,olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 615.501.000 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 22.409.085.860 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı başkanı toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Ortaklardan Hamza İnan 2021 yılı çalışmalarından dolayı başta yönetim kurulu olmak üzere tüm şirket çalışanlara teşekkür etti. Ortaklardan Osman Yazıcı söz aldı, teşekkür konuşması yaptı ayrıca şirketin internet sitesinde metallaere ilişkin verilerin işlenmesini talep ediyorum dedi, ayrıca şirketin işletme sermayesi sorunu olup olmadığını sordu, Ihracat gelirlerinin TL'ye çevirilmesinin %25'ten %40 TL'a çıkarılması hakkında görüşünüz nedir dedi. Ortak Rıfat Emre Amcaoğlu söz aldı, fabrika gezisi talep ediyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, %100'ü halka açık olan ve ortaklarıyla gerçek anlamda paylaşımcı bir halka açık kuruluşuz. Yönetim Kurulu üyeleri haricinde tüm çalışanlarımızın üniversiteyi kazanmış öğrencilerine burs veriyoruz dedi, istinaden internet sitemize bakıra ilişkin grafiklerin eklenebileceğini belirtti, şirketimizin cirosu 15 kusür milyardır, bizim aldığımız kredilerimiz sadece malzeme içindir, yatırım için değil, yatırımlarımızı kendi paramızla yapıyoruz dedi, bakır ve metallerle ilgili yorum ve grafikleri internet sitemize ekleyebiliriz dedi, Ihracat gelirlerine ilişkin daha öncesinde görüşlerimi bildirmiştim ayrıca ekleyeceğim bir husus yoktur dedi, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:00'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.Ek:1 Kâr dağıtım tablosuEk:2 Esas Sözleşme Tadil metniBakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLUToplantı Başkanı İbrahim HASELÇİNYazman Demet TAŞKINOy Toplama Memuru Uğur BULATHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 15.04.2022 GENEL KURULU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 15.04.2022 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarOlağan genel kurul toplantı gündemi 9. madde de görüşülecek. Esas sözleşme tadil metni ayrıca ek olarak eklenmiştir."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021215BIST