***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
31.03.2020 13:40
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2020 tarih 1600/20.10 sayılı kararı ile, Şirketimizin 17.04.2020 tarihinde saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833525
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,69
|Açılış
|: 340,62
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,10
|117.079
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.461
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.792
|% 10,00
|
|MRGYO
|0,77
|8.120.126
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.456
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.083.061
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.372.405
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.774.191
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|791.909.793
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|745.215.302
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|659.114.915
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|530.012.718
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.286.746
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|270.451.478
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|659.114.915
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.208.466
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.718.829
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|791.909.793
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1520
|8,1929
|% 0,11
|
|Frank
|6,7876
|6,8285
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.614
|-8,88
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,18
|14,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,17
|