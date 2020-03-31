***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun 31.03.2020 tarih 1600/20.10 sayılı kararı ile, Şirketimizin 17.04.2020 tarihinde saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833525BIST