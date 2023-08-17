***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 19:22
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
2023 Yılı 2.Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186698
BIST