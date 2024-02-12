***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.02.2024 15:39
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 08.02.2024 tarih ve 9/175 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248846
BIST
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17:439.140
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 93,63
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4330,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7111
En Düşük
30,5977
17:4333,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0015
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:431.991,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.991,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|11.386.662.741
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,70
|8.598.965.462
|% 0,00
|
|SASA
|39,90
|4.932.847.937
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.375.884.942
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.715.748.739
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,05
|1.470.039.907
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,53
|647.535.445
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,83
|378.674.790
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7036
|30,7111
|% 0,12
|
|Euro
|33,0963
|33,1115
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,6437
|38,8375
|% 0,04
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1652
|8,2061
|% 0,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|879,73
|881,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,67
|888,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,25
|2.016,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
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17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, HATSN