***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2020 18:21
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. maddesinde onaylanan Kar Dağıtım Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Peşin 0,0945000 9,45 15 0,0803250 8,0325
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Peşin 0,0945000 9,45 15 0,0803250 8,0325
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 13.07.2020 13.07.2020 16.07.2020 14.07.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 0 0
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 0 0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.120.950
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 115.353.499 103.372.959
4. Vergiler ( - ) 26.416.253 19.864.873
5. Net Dönem Kârı 88.937.246 83.508.086
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.175.404 4.175.404
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 84.761.842 79.332.682
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 397.366
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 85.159.208
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.257.960
* Nakit 4.257.960
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.251.162
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 2.251.162
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 14.642.040
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.115.116
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 62.495.563 57.066.403
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 80,32 0 0 0,080325 8,0325
B Grubu 16.064.919,68 0 18,95 0,080325 8,0325
TOPLAM 16.065.000 0 18,95 0,080325 8,0325
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kâr Dağıtım Önerisi
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 85.159.208,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas sözleşmemizin 25. maddesi ve 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25'i geçmeyecek şekilde işbu açıklamamızda yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosunda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %9,45 brüt kâr payı verilmesini dağıtım tarihinin 13.07.2020 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.
Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 200.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %9,45 (0,0945 TL) kâr payı verilecektir.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853796
BIST