***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. maddesinde onaylanan Kar Dağıtım Kararı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Peşin 0,0945000 9,45 15 0,0803250 8,0325B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Peşin 0,0945000 9,45 15 0,0803250 8,0325Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.07.2020 13.07.2020 16.07.2020 14.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 0 0B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.120.950Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 115.353.499 103.372.9594. Vergiler ( - ) 26.416.253 19.864.8735. Net Dönem Kârı 88.937.246 83.508.0866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.175.404 4.175.4048. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 84.761.842 79.332.682Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 397.36610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 85.159.20811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.257.960* Nakit 4.257.960* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.251.162* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 2.251.162* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 14.642.04016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.115.11617. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 62.495.563 57.066.40320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 80,32 0 0 0,080325 8,0325B Grubu 16.064.919,68 0 18,95 0,080325 8,0325TOPLAM 16.065.000 0 18,95 0,080325 8,0325Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKâr Dağıtım ÖnerisiŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 85.159.208,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas sözleşmemizin 25. maddesi ve 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25'i geçmeyecek şekilde işbu açıklamamızda yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosunda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %9,45 brüt kâr payı verilmesini dağıtım tarihinin 13.07.2020 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 200.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %9,45 (0,0945 TL) kâr payı verilecektir.Saygılarımızla,Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853796BIST