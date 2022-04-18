***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. maddesinde onaylanan Kar Dağıtım Kararı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Peşin 0,3000000 30 10 0,2700000 27B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Peşin 0,3000000 30 10 0,2700000 27Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 22.04.2022 22.04.2022 26.04.2022 25.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 5 33,33333B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 99.999.995 33,33333Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 532.490.081,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %27,00 net nakit kâr payı ve %33,33333 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 22.04.2022 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını,tensiplerinize arz ederiz.Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 300.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %30 (0,30 TL), Net %27,00 (0,2700 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır.Saygılarımızla,Yönetim KuruluKamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sarkuysan A.Ş._2021 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 63.406.917Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 762.927.316 607.132.6294. Vergiler ( - ) 209.335.131 175.095.4415. Net Dönem Kârı 553.592.185 432.037.1886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 21.601.859 21.601.8598. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 531.990.326 410.435.329Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 499.75510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 532.490.08111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 126.624.504* Nakit 26.624.504* Bedelsiz 100.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 19.337.783* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 19.337.783* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 63.375.49616. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.433.77817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 303.218.764 181.663.76620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 4,05 5 9,05 0,6033333 60,33333B Grubu 80.999.995,95 99.999.995 180.999.990,95 0,6033333 60,33333TOPLAM 81.000.000 100.000.000 181.000.000 0,6033333 60,33333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021404BIST