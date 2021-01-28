***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000,00 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye yeni izin süresinin tespiti hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 300.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 – 2025 yılları olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905562BIST