***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2021 18:36
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000,00 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye yeni izin süresinin tespiti hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 300.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 – 2025 yılları olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905562
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