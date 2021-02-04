***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 18:17
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye yeni izin süresinin tespiti için SPK'ya yapılan başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2021 tarihli 1625/21.02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 300.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL ‘ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 - 2025 yılları olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 04.02.2021 tarihinde Sermaye Kurulu Piyasası'na yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907512
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