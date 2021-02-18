***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-TL'ye çıkarılması için SPK'ya yapılan başvuru hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2021Ek Açıklamalar28.01.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz üzere, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve izin süresinin 2021 - 2025 tarihleri olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onay yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910877BIST