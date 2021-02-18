***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2021 18:17
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-TL'ye çıkarılması için SPK'ya yapılan başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2021
Ek Açıklamalar
28.01.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz üzere, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve izin süresinin 2021 - 2025 tarihleri olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910877
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|DMSAS
|8,36
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|% 10,00
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|HEKTS
|31,70
|608.922.765
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|TMSN
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|DOAS
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|8,4500
|8,4549
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|Sterlin
|9,7100
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|Frank
|7,7474
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|% 0,39
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|2.652
|2.692
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|Tam
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