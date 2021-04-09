***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 19:47
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. maddesinde görüşülen Esas Sözleşmenin 6. Madde değişikliği hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı gündeminin 9.Maddesinde Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için (2021-2025) Yönetim Kurulumuzun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi değişikliği Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926392
BIST