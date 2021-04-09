***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. maddesinde görüşülen Esas Sözleşmenin 6. Madde değişikliği hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 09.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı gündeminin 9.Maddesinde Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için (2021-2025) Yönetim Kurulumuzun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi değişikliği Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onay yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926392BIST